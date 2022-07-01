Eigen Technologies Stipendi

Lo stipendio di Eigen Technologies varia da $84,182 in retribuzione totale all'anno per un Data Scientist in United Kingdom nella fascia bassa fino a $107,441 per un Manager di Prodotto in United States nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Eigen Technologies. Ultimo aggiornamento: 10/12/2025
What do Product Managers even do?
Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.