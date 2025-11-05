Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Meccanico in Greater Paris Area mediano presso EDF FR ammonta a €42.6K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di EDF FR. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Pacchetto Mediano
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Totale annuo
€42.6K
Livello
L3
Base
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€5.5K
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
5 Anni
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Meccanico in EDF FR in Greater Paris Area raggiunge una retribuzione totale annua di €43,378. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in EDF FR per il ruolo Ingegnere Meccanico in Greater Paris Area è €42,550.

