ECS
ECS Stipendi

Lo stipendio di ECS varia da $7,236 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere Meccanico nella fascia bassa fino a $226,125 per un Manager di Programma Tecnico nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di ECS. Ultimo aggiornamento: 9/6/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $140K

Ingegnere di Dati

Analista di Cybersecurity
Median $85K
Analista di Business
$141K

Manager di Data Science
$151K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$89.6K
Marketing
$102K
Ingegnere Meccanico
$7.2K
Manager di Programma
$118K
Manager di Progetto
$64.7K
Architetto di Soluzioni
$181K
Manager di Programma Tecnico
$226K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in ECS è Manager di Programma Tecnico at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $226,125. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ECS è $117,600.

