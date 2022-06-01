Directory Aziendale
Duetto
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Duetto Stipendi

Lo stipendio di Duetto varia da $153,022 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia bassa fino a $275,000 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Duetto. Ultimo aggiornamento: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingegnere del Software
Median $275K
Manager di Ingegneria del Software
$153K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Duetto è Ingegnere del Software con una retribuzione totale annua di $275,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Duetto è $214,011.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Duetto

Aziende Correlate

  • FareHarbor
  • WP Engine
  • Flexera
  • Industrious
  • Yugabyte
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/duetto/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.