Dublin City University
Dublin City University Stipendi

Lo stipendio di Dublin City University varia da $60,770 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $84,103 per un Data Scientist nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Dublin City University. Ultimo aggiornamento: 11/23/2025

Data Scientist
$84.1K
Ingegnere del Software
$60.8K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Dublin City University è Data Scientist at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $84,103. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Dublin City University è $72,436.

Altre Risorse

