La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso DRW varia da $203K per year per L2 a $387K per year per L5. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $259K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di DRW. Ultimo aggiornamento: 10/31/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
Nessuno stipendio trovato
