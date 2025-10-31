Directory Aziendale
La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso DRW varia da $203K per year per L2 a $387K per year per L5. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $259K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di DRW. Ultimo aggiornamento: 10/31/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L2
(Livello Base)
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso DRW?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in DRW in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $387,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in DRW per il ruolo Ingegnere del Software in United States è $233,000.

