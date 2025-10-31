Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Data Scientist in United Kingdom mediano presso DRW ammonta a £152K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di DRW. Ultimo aggiornamento: 10/31/2025

Pacchetto Mediano
company icon
DRW
Quantitative Researcher
London, EN, United Kingdom
Totale annuo
£152K
Livello
L1
Base
£152K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Anni in azienda
0 Anni
Anni esp
0 Anni
Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in DRW in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £247,926. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in DRW per il ruolo Data Scientist in United Kingdom è £119,314.

