La retribuzione Ingegnere del Software in India presso Druva varia da ₹2.59M per year per Staff Software Engineer a ₹6.68M per year per Principal Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹4.59M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Druva. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
