Druva Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione Ingegnere del Software in India presso Druva varia da ₹2.59M per year per Staff Software Engineer a ₹6.68M per year per Principal Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹4.59M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Druva. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer
(Livello Base)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at Druva in India sits at a yearly total compensation of ₹7,183,110. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Druva for the Ingegnere del Software role in India is ₹4,075,959.

