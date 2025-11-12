La retribuzione Ingegnere Software Quality Assurance (QA) in United States presso Dropbox ammonta a $326K per year per IC3. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $307K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Dropbox. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$326K
$197K
$100K
$29.5K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Dropbox, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)