Dropbox Ingegnere Software Full-Stack Stipendi a San Francisco Bay Area

La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in San Francisco Bay Area presso Dropbox varia da $175K per year per IC1 a $626K per year per IC5. Il pacchetto di retribuzione in San Francisco Bay Area mediano year ammonta a $374K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Dropbox. Ultimo aggiornamento: 10/7/2025

Media Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
IC1
Software Engineer (SWE)(Livello Base)
$175K
$129K
$39.3K
$6.9K
IC2
$245K
$170K
$62.8K
$12.7K
IC3
$346K
$198K
$119K
$29K
IC4
$469K
$229K
$194K
$45.6K
Visualizza 3 Altri Livelli
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Dropbox, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Full-Stack in Dropbox in San Francisco Bay Area raggiunge una retribuzione totale annua di $626,014. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Dropbox per il ruolo Ingegnere Software Full-Stack in San Francisco Bay Area è $358,250.

