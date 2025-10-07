La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in San Francisco Bay Area presso Dropbox varia da $175K per year per IC1 a $626K per year per IC5. Il pacchetto di retribuzione in San Francisco Bay Area mediano year ammonta a $374K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Dropbox. Ultimo aggiornamento: 10/7/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
IC1
$175K
$129K
$39.3K
$6.9K
IC2
$245K
$170K
$62.8K
$12.7K
IC3
$346K
$198K
$119K
$29K
IC4
$469K
$229K
$194K
$45.6K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Dropbox, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)