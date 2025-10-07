Directory Aziendale
Dropbox Ingegnere Software Full-Stack Stipendi a Greater Chicago Area

La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in Greater Chicago Area presso Dropbox varia da $242K per year per IC2 a $374K per year per IC3. Il pacchetto di retribuzione in Greater Chicago Area mediano year ammonta a $328K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Dropbox. Ultimo aggiornamento: 10/7/2025

Media Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
IC1
Software Engineer (SWE)(Livello Base)
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$242K
$172K
$57K
$13K
IC3
$374K
$197K
$149K
$28.6K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Visualizza 3 Altri Livelli
$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Dropbox, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Full-Stack in Dropbox in Greater Chicago Area raggiunge una retribuzione totale annua di $451,300. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Dropbox per il ruolo Ingegnere Software Full-Stack in Greater Chicago Area è $258,000.

Altre Risorse