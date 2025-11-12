Directory Aziendale
Dropbox Ingegnere Dati Stipendi a United States

La retribuzione Ingegnere Dati in United States presso Dropbox varia da $165K per year per IC1 a $272K per year per IC3. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $260K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Dropbox. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025

Media Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
IC1
Software Engineer (SWE)(Livello Base)
$165K
$135K
$20.8K
$10.1K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$272K
$177K
$69.4K
$25.9K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ultimi invii di stipendi
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Dropbox, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Dati in Dropbox in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $320,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Dropbox per il ruolo Ingegnere Dati in United States è $242,000.

