La retribuzione UX Designer in United States presso Dropbox varia da $172K per year per IC1 a $411K per year per IC5. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $309K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Dropbox. Ultimo aggiornamento: 10/7/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
IC1
$172K
$127K
$29.6K
$15.9K
IC2
$220K
$161K
$44.9K
$13.7K
IC3
$287K
$195K
$67.1K
$24.9K
IC4
$365K
$211K
$118K
$36.6K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Dropbox, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)