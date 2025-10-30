Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Vendite in United States mediano presso Drizly ammonta a $163K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Drizly. Ultimo aggiornamento: 10/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Drizly
Senior Partnerships Manager
Boston, MA
Totale annuo
$163K
Livello
-
Base
$118K
Stock (/yr)
$30K
Bonus
$15K
Anni in azienda
4 Anni
Anni esp
10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Drizly?
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Vendite in Drizly in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $235,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Drizly per il ruolo Vendite in United States è $163,000.

Altre Risorse