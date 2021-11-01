Dremio Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Dremio va da $42,746 in compensazione totale all'anno per un Servizio Clienti all'estremità inferiore a $301,500 per un Product Manager all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Dremio. Ultimo aggiornamento: 8/18/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $212K
Servizio Clienti
$42.7K
Product Manager
$302K

Vendite
$241K
Architetto di Soluzioni
$177K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Dremio è Product Manager at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $301,500. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Dremio è di $211,500.

