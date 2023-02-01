Directory delle Aziende
Draper
Draper Stipendi

L'intervallo di stipendi di Draper va da $94,525 in compensazione totale all'anno per un Ingegnere Elettrico all'estremità inferiore a $139,300 per un Responsabile Programmi all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Draper. Ultimo aggiornamento: 8/18/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $125K
Ingegnere Hardware
Median $110K
Ingegnere Meccanico
Median $125K

Ingegnere Elettrico
$94.5K
Responsabile Programmi
$139K
Analista di Cybersicurezza
$129K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

