Dragos
Dragos Stipendi

L'intervallo di stipendi di Dragos va da $96,900 in compensazione totale all'anno per un Risorse Umane all'estremità inferiore a $348,250 per un Architetto di Soluzioni all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Dragos. Ultimo aggiornamento: 8/18/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $195K
Risorse Umane
$96.9K
Designer di Prodotto
$215K

Analista di Cybersicurezza
$181K
Responsabile Ingegneria Software
$223K
Architetto di Soluzioni
$348K
FAQ

The highest paying role reported at Dragos is Architetto di Soluzioni at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $348,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dragos is $204,960.

