Directory delle Aziende
DraftKings
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

DraftKings Stipendi

L'intervallo di stipendi di DraftKings va da $86,028 in compensazione totale all'anno per un Recruiter all'estremità inferiore a $302,625 per un Responsabile Ingegneria Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di DraftKings. Ultimo aggiornamento: 8/18/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Ingegnere del Software
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Dati

Ingegnere di Affidabilità del Sito

Responsabile Ingegneria Software
L7 $249K
L6 $303K
Product Manager
L8 $205K
L7 $193K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Analista di Business
Median $112K
Data Scientist
Median $175K
Analista di Dati
Median $90K
Designer di Prodotto
Median $148K
Responsabile Data Science
$265K
Analista Finanziario
$159K
Marketing
$124K
Responsabile Programmi
$92.5K
Recruiter
$86K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In DraftKings, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

Hai una domanda? Chiedi alla comunità.

Visita la comunità di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ottenere consigli di carriera e altro.

Visita Ora!

FAQ

O cargo mais bem pago reportado na DraftKings é Responsabile Ingegneria Software at the L6 level com uma remuneração total anual de $302,625. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na DraftKings é $175,000.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per DraftKings

Aziende correlate

  • Electronic Arts
  • Yelp
  • Grubhub
  • T-Mobile
  • Eventbrite
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse