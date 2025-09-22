Directory Aziendale
La retribuzione Ingegnere del Software in India presso DP World varia da ₹2.21M per year per SDE a ₹4.97M per year per Group SDE 2. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹4.08M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di DP World. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025

Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
SDE
(Livello Base)
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Quali sono i livelli di carriera presso DP World?

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in DP World in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹6,635,935. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in DP World per il ruolo Ingegnere del Software in India è ₹3,987,642.

Altre Risorse