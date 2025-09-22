La retribuzione Ingegnere del Software in India presso DP World varia da ₹2.21M per year per SDE a ₹4.97M per year per Group SDE 2. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹4.08M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di DP World. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Posizioni IncluseInvia Nuova Posizione