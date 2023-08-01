Directory delle Aziende
DP World
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

DP World Stipendi

L'intervallo di stipendi di DP World va da $22,984 in compensazione totale all'anno per un Operazioni di Servizio Clienti all'estremità inferiore a $108,463 per un Responsabile Programmi Tecnici all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di DP World. Ultimo aggiornamento: 8/18/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Ingegnere del Software
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software di Controllo Qualità

Product Manager
Median $77.8K
Responsabile Ingegneria Software
Median $78.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Operazioni di Servizio Clienti
$23K
Analista di Dati
$46.6K
Designer Industriale
$81.6K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$37.3K
Responsabile Programmi Tecnici
$108K
Redattore Tecnico
$41.4K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

The highest paying role reported at DP World is Responsabile Programmi Tecnici at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $108,463. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DP World is $51,808.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per DP World

Aziende correlate

  • DoorDash
  • PayPal
  • Microsoft
  • Uber
  • Apple
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse