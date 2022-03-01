Dow Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Dow va da $34,354 in compensazione totale all'anno per un Designer di Prodotto all'estremità inferiore a $417,900 per un Analista Finanziario all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Dow. Ultimo aggiornamento: 8/18/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $103K

Scienziato Ricercatore

Ingegnere Meccanico
Median $125K

Ingegnere di Produzione

Ingegnere Chimico
Median $104K

Ingegnere di Ricerca

Data Scientist
Median $164K
Contabile
$72.6K
Ingegnere Biomedico
$107K
Analista di Business
$103K
Sviluppo Aziendale
$95.7K
Analista di Dati
$45.3K
Responsabile Data Science
$164K
Ingegnere Elettrico
$111K
Analista Finanziario
$418K
Ingegnere Hardware
$130K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$80.4K
Ingegnere dei Materiali
$139K
Designer di Prodotto
$34.4K
Product Manager
$279K
Project Manager
$116K
Vendite
$80.6K
Architetto di Soluzioni
$209K
Responsabile Programmi Tecnici
$61.1K
FAQ

Kõrgeima palgaga roll Dow on Analista Finanziario at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $417,900. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Dow mediaan aastane kogukompensatsioon on $107,460.

Altre risorse