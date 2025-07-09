Directory delle Aziende
DotPe
DotPe Stipendi

L'intervallo di stipendi di DotPe va da $3,629 in compensazione totale all'anno per un Operazioni di Marketing all'estremità inferiore a $53,678 per un Responsabile Ingegneria Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di DotPe. Ultimo aggiornamento: 8/18/2025

$160K

Operazioni di Marketing
$3.6K
Responsabile Programmi
$35.2K
Ingegnere del Software
$17.5K

Responsabile Ingegneria Software
$53.7K
Il ruolo più pagato segnalato in DotPe è Responsabile Ingegneria Software at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $53,678. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in DotPe è di $26,348.

