Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Software Backend in United States mediano presso Dotdash Meredith ammonta a $139K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Dotdash Meredith. Ultimo aggiornamento: 11/11/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Dotdash Meredith
Software Engineer
New York, NY
Totale annuo
$139K
Livello
hidden
Base
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$9.4K
Anni in azienda
0-1 Anni
Anni esp
2-4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Dotdash Meredith?
Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Backend in Dotdash Meredith in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $164,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Dotdash Meredith per il ruolo Ingegnere Software Backend in United States è $144,400.

