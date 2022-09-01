Dotdash Meredith Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Dotdash Meredith va da $80,400 in compensazione totale all'anno per un Analista di Cybersicurezza all'estremità inferiore a $162,180 per un Designer di Prodotto all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Dotdash Meredith. Ultimo aggiornamento: 8/18/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $144K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Product Manager
Median $145K
Marketing
$141K

Operazioni di Marketing
$141K
Designer di Prodotto
$162K
Project Manager
$126K
Analista di Cybersicurezza
$80.4K
Responsabile Ingegneria Software
$123K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Dotdash Meredith è Designer di Prodotto at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $162,180. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Dotdash Meredith è di $140,700.

