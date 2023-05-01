Directory Aziendale
Dormify
Dormify Stipendi

Lo stipendio di Dormify varia da $62,685 in retribuzione totale all'anno per un Project Manager nella fascia bassa fino a $90,450 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Dormify. Ultimo aggiornamento: 11/20/2025

Manager di Prodotto
$90.5K
Project Manager
$62.7K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Dormify è Manager di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $90,450. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Dormify è $76,568.

Altre Risorse

