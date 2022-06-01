Directory Aziendale
Donaldson Stipendi

Lo stipendio di Donaldson varia da $119,400 in retribuzione totale all'anno per un Operazioni di Marketing nella fascia bassa fino a $226,125 per un Ingegnere Meccanico nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Donaldson. Ultimo aggiornamento: 10/18/2025

Contabile
$149K
Operazioni di Marketing
$119K
Ingegnere Meccanico
$226K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Donaldson è Ingegnere Meccanico at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $226,125. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Donaldson è $149,250.

