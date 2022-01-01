Domo Stipendi

Lo stipendio di Domo varia da $22,928 in retribuzione totale all'anno per un Graphic Designer in Argentina nella fascia bassa fino a $183,000 per un Manager di Prodotto in United States nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Domo. Ultimo aggiornamento: 10/14/2025
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Domo, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)
