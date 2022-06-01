Directory Aziendale
Domino Data Lab
Domino Data Lab Stipendi

Lo stipendio di Domino Data Lab varia da $165,825 in retribuzione totale all'anno per un Technical Writer nella fascia bassa fino a $497,376 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Domino Data Lab. Ultimo aggiornamento: 10/14/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $208K
Manager di Prodotto
Median $240K
Data Scientist
$247K

Analista Finanziario
$229K
Designer di Prodotto
$191K
Recruiter
$229K
Manager di Ingegneria del Software
$497K
Architetto di Soluzioni
$171K
Technical Writer
$166K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Domino Data Lab, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Domino Data Lab è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $497,376. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Domino Data Lab è $228,850.

Altre Risorse