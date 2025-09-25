Directory Aziendale
Dollar Shave Club
Dollar Shave Club Manager di Programma Tecnico Stipendi

La retribuzione totale Manager di Programma Tecnico media in United States presso Dollar Shave Club varia da $102K a $143K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Dollar Shave Club. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025

Retribuzione Totale Media

$110K - $128K
United States
Range Comune
Range Possibile
$102K$110K$128K$143K
Range Comune
Range Possibile

$160K

Quali sono i livelli di carriera presso Dollar Shave Club?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Programma Tecnico in Dollar Shave Club in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $142,800. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Dollar Shave Club per il ruolo Manager di Programma Tecnico in United States è $102,000.

