Dolby Laboratories
Dolby Laboratories Stipendi

L'intervallo di stipendi di Dolby Laboratories va da $87,720 in compensazione totale all'anno per un Risorse Umane all'estremità inferiore a $537,300 per un Responsabile Operazioni Aziendali all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Dolby Laboratories. Ultimo aggiornamento: 8/17/2025

$160K

Ingegnere del Software
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Scienziato Ricercatore

Product Manager
P3 $208K
P4 $265K
Responsabile Operazioni Aziendali
$537K

Sviluppo Aziendale
$400K
Data Scientist
$299K
Ingegnere Elettrico
$122K
Analista Finanziario
$249K
Ingegnere Hardware
$188K
Risorse Umane
$87.7K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$250K
Marketing
$292K
Operazioni di Marketing
$381K
Designer di Prodotto
$183K
Project Manager
$116K
Vendite
$151K
Ingegnere Commerciale
$208K
Architetto di Soluzioni
$138K
Responsabile Programmi Tecnici
$152K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In Dolby Laboratories, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Dolby Laboratories è Responsabile Operazioni Aziendali at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $537,300. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Dolby Laboratories è di $208,158.

