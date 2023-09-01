Dojo Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Dojo va da $66,060 in compensazione totale all'anno per un Tecnologo dell'Informazione (IT) all'estremità inferiore a $154,726 per un Responsabile Ingegneria Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Dojo. Ultimo aggiornamento: 8/17/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $129K

Ingegnere Software Full-Stack

Responsabile Ingegneria Software
Median $155K
Data Scientist
$89.8K

Tecnologo dell'Informazione (IT)
$66.1K
Designer di Prodotto
$107K
Product Manager
$117K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Dojo är Responsabile Ingegneria Software med en årlig total kompensation på $154,726. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Dojo är $111,917.

