Directory Aziendale
DNV
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

  • Greater Oslo Region

DNV Ingegnere del Software Stipendi a Greater Oslo Region

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Greater Oslo Region mediano presso DNV ammonta a NOK 676K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di DNV. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Pacchetto Mediano
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Totale annuo
NOK 676K
Livello
L1
Base
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
1 Anno
Quali sono i livelli di carriera presso DNV?
Block logo
+NOK 594K
Robinhood logo
+NOK 911K
Stripe logo
+NOK 205K
Datadog logo
+NOK 358K
Verily logo
+NOK 225K
Don't get lowballed
Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in DNV in Greater Oslo Region raggiunge una retribuzione totale annua di NOK 902,220. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in DNV per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Oslo Region è NOK 675,840.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per DNV

Aziende Correlate

  • Uber
  • Apple
  • Google
  • Lyft
  • Tesla
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse