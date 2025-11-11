Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in United States mediano presso DISA Global Solutions ammonta a $125K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di DISA Global Solutions. Ultimo aggiornamento: 11/11/2025

Pacchetto Mediano
company icon
DISA Global Solutions
Software Engineer
Houston, TX
Totale annuo
$125K
Livello
-
Base
$125K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
17 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso DISA Global Solutions?
Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Full-Stack in DISA Global Solutions in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $127,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in DISA Global Solutions per il ruolo Ingegnere Software Full-Stack in United States è $126,000.

