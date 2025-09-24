Directory Aziendale
Direct Line Group
Direct Line Group Manager di Data Science Stipendi

La retribuzione totale Manager di Data Science media in United Kingdom presso Direct Line Group varia da £120K a £174K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Direct Line Group. Ultimo aggiornamento: 9/24/2025

Retribuzione Totale Media

£136K - £157K
United Kingdom
Range Comune
Range Possibile
£120K£136K£157K£174K
Range Comune
Range Possibile

£121K

Quali sono i livelli di carriera presso Direct Line Group?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Data Science in Direct Line Group in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £173,504. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Direct Line Group per il ruolo Manager di Data Science in United Kingdom è £119,558.

Altre Risorse