DigitalOnUs Stipendi

Lo stipendio di DigitalOnUs varia da $58,729 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $80,400 per un Architetto delle Soluzioni nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di DigitalOnUs. Ultimo aggiornamento: 11/22/2025

Ingegnere del Software
Median $58.7K
Architetto delle Soluzioni
$80.4K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in DigitalOnUs è Architetto delle Soluzioni at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $80,400. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in DigitalOnUs è $69,564.

