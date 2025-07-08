Directory Aziendale
Digit Insurance
Digit Insurance Stipendi

Lo stipendio di Digit Insurance varia da $7,225 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $18,426 per un Data Scientist nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Digit Insurance. Ultimo aggiornamento: 11/23/2025

Data Scientist
Median $18.4K
Ingegnere del Software
$7.2K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Digit Insurance è Data Scientist con una retribuzione totale annua di $18,426. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Digit Insurance è $12,825.

Altre Risorse

