Dexterity Ingegnere del Software Stipendi a San Francisco Bay Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in San Francisco Bay Area mediano presso Dexterity ammonta a $140K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Dexterity. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Dexterity
Robotics Engineer 2
Redwood City, CA
Totale annuo
$140K
Livello
2
Base
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
5 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Dexterity?
Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Dexterity, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Dexterity in San Francisco Bay Area raggiunge una retribuzione totale annua di $220,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Dexterity per il ruolo Ingegnere del Software in San Francisco Bay Area è $126,800.

