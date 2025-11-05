Directory Aziendale
Deutsche Telekom
Deutsche Telekom Ingegnere del Software Stipendi a Spain

La retribuzione Ingegnere del Software in Spain presso Deutsche Telekom varia da €36.3K per year a €80.3K. Il pacchetto di retribuzione in Spain mediano year ammonta a €58.6K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Deutsche Telekom. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Junior Software Engineer
(Livello Base)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€59.6K
€59.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso Deutsche Telekom?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Deutsche Telekom in Spain raggiunge una retribuzione totale annua di €80,288. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Deutsche Telekom per il ruolo Ingegnere del Software in Spain è €58,633.

