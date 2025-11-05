La retribuzione Ingegnere del Software in Germany presso Deutsche Telekom varia da €41.1K per year per Junior Software Engineer a €131K per year per Principal Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Germany mediano year ammonta a €66.5K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Deutsche Telekom. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Junior Software Engineer
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
