La retribuzione Ingegnere del Software in Budapest Metropolitan Area presso Deutsche Telekom varia da HUF 12.62M per year per Software Engineer a HUF 19.62M per year per Senior Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Budapest Metropolitan Area mediano year ammonta a HUF 12.42M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Deutsche Telekom. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.62M
HUF 12.21M
HUF 0
HUF 404K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
