La retribuzione totale Operazioni People media presso Depop varia da £71.7K a £100K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Depop. Ultimo aggiornamento: 12/5/2025

Retribuzione Totale Media

$105K - $127K
United Kingdom
Range Comune
Range Possibile
$96.5K$105K$127K$135K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Depop?

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Operazioni People in Depop raggiunge una retribuzione totale annua di £100,240. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Depop per il ruolo Operazioni People è £71,723.

Altre Risorse

