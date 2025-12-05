Directory Aziendale
Department of Veterans Affairs
Department of Veterans Affairs Manager di Programma Tecnico Stipendi

La retribuzione totale Manager di Programma Tecnico media in United States presso Department of Veterans Affairs varia da $97.8K a $137K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Department of Veterans Affairs. Ultimo aggiornamento: 12/5/2025

Retribuzione Totale Media

$106K - $123K
United States
Range Comune
Range Possibile
$97.8K$106K$123K$137K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Department of Veterans Affairs?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Programma Tecnico in Department of Veterans Affairs in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $136,850. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Department of Veterans Affairs per il ruolo Manager di Programma Tecnico in United States è $97,750.

