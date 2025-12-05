Directory Aziendale
Dentsu
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Manager di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Manager di Prodotto

Dentsu Manager di Prodotto Stipendi

Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Dentsu. Ultimo aggiornamento: 12/5/2025

Retribuzione Totale Media

$64.2K - $76.1K
United Kingdom
Range Comune
Range Possibile
$56.6K$64.2K$76.1K$80.3K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 1 altri Manager di Prodotto invii presso Dentsu per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio


Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso Dentsu?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Manager di Prodotto stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Dentsu in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £59,745. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Dentsu per il ruolo Manager di Prodotto in United Kingdom è £42,081.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Dentsu

Aziende Correlate

  • EQ
  • Annalect
  • Barclays
  • Raymond James
  • Micro Focus
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dentsu/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.