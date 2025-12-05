Directory Aziendale
Dentsu
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Sviluppo Business

  • Tutti gli stipendi Sviluppo Business

Dentsu Sviluppo Business Stipendi

La retribuzione totale Sviluppo Business media in Russia presso Dentsu varia da RUB 3.51M a RUB 4.92M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Dentsu. Ultimo aggiornamento: 12/5/2025

Retribuzione Totale Media

$49.6K - $57.7K
Russia
Range Comune
Range Possibile
$45.9K$49.6K$57.7K$64.2K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Sviluppo Business inviis presso Dentsu per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio


Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso Dentsu?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Sviluppo Business stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Sviluppo Business in Dentsu in Russia raggiunge una retribuzione totale annua di RUB 4,920,539. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Dentsu per il ruolo Sviluppo Business in Russia è RUB 3,514,671.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Dentsu

Aziende Correlate

  • EQ
  • Annalect
  • Barclays
  • Raymond James
  • Micro Focus
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dentsu/salaries/business-development.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.