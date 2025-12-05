Directory Aziendale
Dentsu
Dentsu Contabile Stipendi

La retribuzione totale Contabile media in Japan presso Dentsu varia da ¥9.67M a ¥13.2M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Dentsu. Ultimo aggiornamento: 12/5/2025

Retribuzione Totale Media

$69.5K - $84K
Japan
Range Comune
Range Possibile
$64.9K$69.5K$84K$88.6K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Dentsu?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Contabile in Dentsu in Japan raggiunge una retribuzione totale annua di ¥13,197,394. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Dentsu per il ruolo Contabile in Japan è ¥9,670,504.

