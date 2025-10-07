La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in Greater Dublin Area presso Deloitte varia da €31.7K per year per L1 a €72.9K per year per L3. Il pacchetto di retribuzione in Greater Dublin Area mediano year ammonta a €66.8K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Deloitte. Ultimo aggiornamento: 10/7/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L1
€31.7K
€31.6K
€0
€110
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€72.9K
€72.9K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Deloitte, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)