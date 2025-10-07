Directory Aziendale
Deloitte
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Ingegnere Software Backend

  • India

Deloitte Ingegnere Software Backend Stipendi a India

La retribuzione Ingegnere Software Backend in India presso Deloitte varia da ₹853K per year per L1 a ₹1.47M per year per L4. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹1.81M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Deloitte. Ultimo aggiornamento: 10/7/2025

Media Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L1
Analyst(Livello Base)
₹853K
₹825K
₹0
₹27.6K
L2
Consultant
₹1.73M
₹1.66M
₹0
₹71.3K
L3
Senior Consultant
₹2.5M
₹2.4M
₹0
₹99.1K
L4
₹1.47M
₹1.44M
₹0
₹30K
₹13.98M

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Deloitte, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Backend in Deloitte in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹2,498,396. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Deloitte per il ruolo Ingegnere Software Backend in India è ₹1,806,647.

Altre Risorse