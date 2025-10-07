Directory Aziendale
Deloitte
  • Stipendi
  • Data Scientist

  • Health Informatics

Deloitte Health Informatics Stipendi

La retribuzione Health Informatics in United States presso Deloitte varia da $143K per year per L3 a $219K per year per L5. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $150K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Deloitte. Ultimo aggiornamento: 10/7/2025

Media Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L1
Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Consultant
$143K
$139K
$0
$3.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Deloitte, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Health Informatics in Deloitte in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $295,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Deloitte per il ruolo Health Informatics in United States è $150,000.

