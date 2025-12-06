Directory Aziendale
Dell Technologies
Dell Technologies Recruiter Stipendi

Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Dell Technologies. Ultimo aggiornamento: 12/6/2025

Retribuzione Totale Media

$24.5K - $28.6K
India
Range Comune
Range Possibile
$21.3K$24.5K$28.6K$30.4K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Dell Technologies, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Recruiter in Dell Technologies in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹2,674,816. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Dell Technologies per il ruolo Recruiter in India è ₹1,874,657.

Altre Risorse

