Directory Aziendale
Dell Technologies
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Manager di Design di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Manager di Design di Prodotto

Dell Technologies Manager di Design di Prodotto Stipendi

La retribuzione totale Manager di Design di Prodotto media in China presso Dell Technologies varia da CN¥869K a CN¥1.24M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Dell Technologies. Ultimo aggiornamento: 12/6/2025

Retribuzione Totale Media

$140K - $163K
China
Range Comune
Range Possibile
$122K$140K$163K$174K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 2 altri Manager di Design di Prodotto inviis presso Dell Technologies per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio


Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Dell Technologies, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Manager di Design di Prodotto stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Design di Prodotto in Dell Technologies in China raggiunge una retribuzione totale annua di CN¥1,239,548. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Dell Technologies per il ruolo Manager di Design di Prodotto in China è CN¥868,743.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Dell Technologies

Aziende Correlate

  • Rackspace
  • CDW
  • Ingram Micro
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/product-design-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.